Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Räuberischer Diebstahl in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Am 01.07.2023 verschaffte sich um 14:57 Uhr eine unbekannte männliche Person Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Dr.-Klingenberg-Straße in Wildeshausen. Die Bewohnerin entdeckte den Täter im Inneren des Hauses, woraufhin dieser sofort Bargeld von ihr forderte. Nach Erhalt einer geringen Bargeldsumme begann der Täter damit, weitere Wertgegenstände in den Räumlichkeiten zu suchen. Bei der anschließenden Flucht wurde die Bewohnerin vom Täter umgestoßen und hierdurch leicht verletzt.

Beschrieben wird der Täter wie folgt:

- Körpergröße: ca. 1,70 m - Augenscheinliches Alter: ca.: 18-22 Jahre - Körperstatur: Sehr schlank / hager - Haare: Sehr kurz, schwarz - Getragene Kleidung: Schwarze Jacke und schwarze Hose - Habe in englischer Sprache kommuniziert

Die Ermittlungen dauern zum aktuellen Zeitpunkt an. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen, 04431-941-115, entgegen.

