POL-CUX: Tanklastzug kommt auf sehr schmaler Straße von der Fahrbahn ab - Mit Sommerreifen auf winterglatter Fahrbahn verunfallt (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots) - Landkreis Cuxhaven/Stadt Bremerhaven/BAB27. Auch am Montag und Dienstagmorgen (04./05.12.2023) kam es weiterhin zu zahlreichen witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Leider war auch in diesen Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit in Anbetracht der winterglatten Straßen Verkehrsunfallursache. In vielen Fällen blieb es glücklicherweise bei ...

mehr