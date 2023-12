Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneut diverse Verkehrsunfälle - meist nicht angespasste Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn als Ursache - Schäden insgesamt im sechsstelligen Euro-Bereich

Cuxhaven (ots)

Auch gestern gab es wieder diverse Unfälle aufgrund der Wetter- und Straßenlage. Unfallursache war in den meisten Fällen nicht angepasste Geschwindigkeit.

Schwanewede. Bereits kurz nach 05:00 Uhr wurde der Polizei ein Unfall auf der Autobahn in Fahrtrichtung Walsrode im Bereich Schwanewede gemeldet. Hier befuhr ein 46-Jähriger aus Bremerhaven den Überholfahrstreifen mit seinem Mercedes. Er geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Als er von dort auf den Hauptfahrstreifen gerät, kollidiert er mit dem Pkw einer 33-jährigen Geestländerin. Beide Personen blieben unverletzt, der entstandene Sachschaden an beiden Mercedes wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Gegen 05:30 Uhr kam ein 27-jähriger mit seinem Pkw auf der Neuenwalder Straße (L119) nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer aus Geestland blieb glücklicherweise unverletzt. Der entstandene Sachschaden an seinem Hyundai wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Gegen 09:20 Uhr ereignete sich auf der BAB27 in Fahrtrichtung Walsrode ein weiterer Unfall. Hier verlor eine 25-Jährige aus Hagen in Bremischen beim Überholvorgang die Kontrolle über ihren Pkw. Sie kollidierte zunächst mit der Mittelschutzplanke, dann mit einem auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden Lkw und letztlich mit der Seitenschutzplanke. Der Pkw war anschließend nicht fahrbereit. Nach polizeilicher Kenntnis blieb die Fahrzeugführerin unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 24.000 Euro geschätzt.

Gegen 11:25 Uhr geriet ein 40-Jähriger Bremerhavener beim Fahrstreifenwechsel auf der BAB 27, zwischen den Anschlussstellen Neuenwalde und Nordholz, ins Schleudern. Er kollidierte mit seinem Renault mit einer auf dem Hauptfahrstreifen fahrenden 50-jährigen Bremerhavenerin und anschließend mit der Seitenschutzplanke. Beide Renaults wurden hierbei beschädigt. Die Fahrzeugführerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Um 17:00 Uhr geriet auf der Hauptstraße in Drangstedt ein 95-Jähriger aus Bremerhaven mit seinem Pkw ins Schlingern und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Dieser drehte sich und stand quer auf der Fahrbahn, sodass ein dritter Pkw mit diesem kollidierte. Alle Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit, vier Personen wurden nach polizeilicher Kenntnis leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 14.000 Euro geschätzt.

Gegen 21:20 Uhr geriet an der Anschlussstelle Geestemünde in Fahrtrichtung Cuxhaven im dortigen Abfahrtsbereich ein unbeladener Autotransporter in den Seitenraum. Der Transporter kollidierte mit der Seitenschutzplanke und kam mit der Zugmaschine im Sichtdreieck zum Liegen. Hier verlor er eine größere Menge Diesel. Der 28-jährige Fahrzeugführer aus Bremerhaven blieb unverletzt. Die Abfahrt war zeitweise gesperrt, da das Gespann aufwendig geborgen werden musste. Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Gegen 21:45 Uhr wurde ein weiterer Unfall auf der BAB 27 zwischen den Anschlussstellen Uthlede und Hagen gemeldet. Hierbei habe die 20-Jährige Fahrzeugführerin aus Bremerhaven mit ihrem Pkw einen Lkw überholen wollen, als dieser plötzlich ebenfalls in Richtung Überholfahrstreifen ausscherte. Die Fahrzeugführerin bremste ab, um einen Zusammenstoß zu vermeiden und verlor die Kontrolle über ihren Mercedes. Sie kollidierte in der Folge mit der Seitenschutzplanke, der Lkw setzte seine Fahrt fort. Die Fahrzeugführerin und ihr 20-jähriger Beifahrer wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Geestland unter Telefon 04743 9280 zu melden. Der entstandene Sachschaden am Pkw wird auf ca. 5.000 Euro geschätzt

