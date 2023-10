Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 231030 - 2006 Frankfurt - Altstadt: Angriff mit Schlagring

Frankfurt (ots)

(lo) Gestern Nachmittag (29. Oktober 2023) kam es auf der Zeil zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-jährigen Frankfurter und einem ihm unbekannten Mann.

Gegen 16.30 Uhr erschien der 28-jährige Geschädigte auf der Polizeidienststelle und teilte mit, dass er kurz zuvor auf der Zeil in der Nähe eines Kiosks von einem ihm unbekannten Mann gefragt worden sei, ob er Betäubungsmittel kaufen wolle. Nachdem er dies verneint habe, sei der Dealer mit mehreren Faustschlägen unter Nutzung eines Schlagringes auf ihn losgegangen. Am Boden liegend habe er ihm die Geldbörse entrissen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 170cm groß, etwa 35 Jahre alt, kräftige Statur, Glatze, Bart, schwarze lange Kapuzenjacke, helle Hose, beige Schuhe mit weißer Sohle und weißen Schnürsenkel.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatverdächtigen und / oder Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 10100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

