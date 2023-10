POL-F: 231030 - 2005 Frankfurt - Bahnhofsviertel: Kurzer Fluchtweg eines Diebes - Festnahme

Frankfurt (ots) - (lo) Die Polizei hat am Freitagabend (27. Oktober 2023) in der Adickesallee einen Mann nach einer Trunkenheitsfahrt festgenommen. Zu später Stunde, gegen 23.10 Uhr, ging bei der Polizei ein Notruf ein, in dem der Mitteiler einen Mann meldete, der auf der Höhenstraße offenbar torkelnd in sein Fahrzeug gestiegen und ungebremst über zwei rote Ampeln ...

