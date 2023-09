Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendieb gestellt

Olpe (ots)

Ein Ladendiebstahl hat sich am Freitag (15. September) gegen 18:55 Uhr in einem Supermarkt "In der Trift" ereignet. Dabei beobachteten Mitarbeiter, wie ein Mann zwei Dosen alkoholische Getränke stahl. Anschließend sprachen sie diesen an. Dabei drohte der Mann den Angestellten und flüchtete danach mit einem Fahrrad. Die Polizei fahndete umgehend nach dem Unbekannten. Eine Streifenwagenbesatzung traf einen 35-Jährigen an, auf den die Täterbeschreibung passte. Zwar konnte das Diebesgut bei der Durchsuchung nicht aufgefunden werden, jedoch ergaben sich Hinweise darauf, dass dem Mann auch das Fahrrad nicht gehörte. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Die Polizeibeamten schriebe eine entsprechende Anzeige.

