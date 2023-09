Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwer verletztes Kind nach Verkehrsunfall

Lennestadt (ots)

Lennestadt. Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 14.09.2023 gegen 16.35 Uhr im Bereich der Meggener Straße in Lennestadt-Meggen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein 73jähriger Pkw Fahrer aus Lennestadt obige Straße in Fahrtrichtung Maumke. Zeitgleich querte ein sechsjähriges Kind die Fahrbahn, so dass es zu einem Zusammenstoß zwischen Pkw und Kind kam. Dabei verletzte sich das Kind schwer, aber nicht lebensgefährlich. Das Kind, sowie eine weitere, nicht unfallbeteiligte Person, wurden mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Die Unfallörtlichkeit war für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt.

