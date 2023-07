Polizei Bochum

POL-BO: Mann entreißt Hernerin (70) die Handtasche - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Herne (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubdeliktes in Herne-Mitte, bei dem einer 70-jährigen Hernerin die Handtasche entrissen wurde.

Der Raub ereignete sich am Mittwoch, 19. Juli, gegen 11.55 Uhr an der Stammstraße. Die Frau hatte zuvor an einem Bankautomaten am Friedrich-Ebert-Platz Geld abgehoben und war dann mit dem Auto nach Hause gefahren. Als sie aus dem Auto stieg, tauchte plötzlich ein Mann auf und entriss ihr die Tasche. Die Hernerin versuchte, sich zu wehren und wurde dabei leicht verletzt.

Der Kriminelle flüchtete mit seiner Beute. Zeugen konnten ihn wie folgt beschreiben: 30 bis 40 Jahre alt, etwa 1,80 m groß, schlank, dunkel gekleidet, Tätowierungen am Hals (rechte Seite). Unterwegs war er mit einem dunklen Fahrrad.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte ein Tatverdächtiger (43, aus Herne) vorläufig festgenommen werden.

Das Kriminalkommissariat 35 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden gebeten, sich unter den Rufnummern 0234 909-8505 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

