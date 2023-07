POL-BO: Kollision zwischen Roller und Pedelec - Bochumer (63) schwer verletzt im Krankenhaus

Bochum (ots) - Ein 57-jähriger Radfahrer aus Bochum ist am gestrigen 17. Juli (21.15 Uhr) in Bochum-Eppendorf schwer verletzt worden. Eine 26-jährige Bochumerin war mit ihrem Auto auf der Gartenstraße in Richtung Munscheider Straße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 76 wollte die Frau nach links auf ein Grundstück abbiegen. Zeitgleich fuhr ihr der Radfahrer auf der Gartenstraße in Richtung Höntroper Straße ...

