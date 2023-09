Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Verkehrsunfall beim Abbiegen.

Lippe (ots)

An der Kreuzung Am Zubringer/Lockhauser Straße kam es am Montagabend (25.09.2023) gegen 19.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 86-Jähriger aus Bad Salzuflen fuhr mit seinem Fiat 500 auf dem Zubringer in Richtung Lage. Als er an der Kreuzung nach links in die Lockhauser Straße abbiegen wollte, missachtete er augenscheinlich die Vorfahrt eines Motorradfahrers, der ihm entgegenkam. Bei diesem handelte es sich um einen 42-Jährigen aus Achim (Niedersachsen) auf seiner Harley Davidson. Beide Fahrzeuge prallten zusammen und der Harley-Fahrer wurde dabei leicht verletzt, so dass er im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der 86-Jährige sowie seine 85-jährige Beifahrerin blieben ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt. Der Fiat und das Motorrad waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden, der auf rund 11.000 Euro geschätzt wird.

