POL-LIP: Lemgo-Lieme. Sachbeschädigung an Jugendhaus von Kirchengemeinde.

Bislang Unbekannte haben zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag (21./22.09.2023) die Hauswand des Jugendhauses von der Kirchengemeinde Lieme in der Straße "In der Ecke" durch Schmierereien beschädigt. Mögliche Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, setzen sich bitte unter 05231 6090 telefonisch mit dem Kriminalkommissariat 5 in Verbindung.

