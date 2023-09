Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. In Baucontainer eingebrochen.

Lippe (ots)

In der Straße "Alkenbrede" drangen bislang Unbekannte zwischen Freitagmittag und Montagmorgen (22. - 25.09.2023) gewaltsam in einen verschlossenen Baucontainer ein. Dieser stand auf dem Außengelände eines Bürokomplexes, der zurzeit saniert wird. Aus dem Container wurden rund 15 Werkzeuge der Marken "Hilti" und "Makita" gestohlen, die Höhe der Beute steht noch nicht abschließend fest. Das Kriminalkommissariat 2 bittet mögliche Zeugen, die am Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich telefonisch unter 05231 6090 zu melden.

