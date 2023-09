Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf. Einbruch in Firmengebäude.

Lippe (ots)

Im Imkerweg wurde zwischen Samstagmittag und Montagmorgen (23. - 25.09.2023) in eine Firmenhalle sowie Büroräume eingebrochen. Die Täter verschafften sich über einen Zaun gewaltsam Zutritt zum Firmengelände und drangen von dort über Rolltore in die Halle sowie das Hauptgebäude der Firma ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten nach Beute und entwendeten diverse Werkzeuge - der Wert kann noch nicht beziffert werden. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung vom Tatort. Wer Hinweise zum Einbruchsdiebstahl geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

