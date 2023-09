POL-LIP: Detmold. Roller gestohlen.

Lippe (ots) - In der letzten Woche (16. - 22.09.2023) beteiligte sich auch die lippische Polizei an einer landesweiten Aktionswoche "ROADPOL Safety Days" mit dem besonderen Fokus auf "Rücksicht im Straßenverkehr". An verschiedenen Stellen im Kreisgebiet kontrollierte die Polizei Verkehrsteilnehmende und ahndete ...

mehr