POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Zeugin beobachtet Unfallflucht - Geschädigter gesucht.

Bereits am 06.09.2023 gegen 16.15 Uhr beobachtete eine Zeugin eine Verkehrsunfallflucht im Einmündungsbereich Kiliansweg/Mühlenweg in Schötmar. Ein LKW beschädigte ein dunkles Auto, das am Straßenrand parkte und fuhr weiter. Während der Unfallverursacher bekannt ist, konnte bislang jedoch keine Person ausfindig gemacht werden, der das Fahrzeug gehört, welches beschädigt wurde. Daher bittet das Verkehrskommissariat telefonisch unter 05231 6090 um Hinweise: Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt in der dortigen Wohnsiedlung geparkt und anschließend einen Schaden an seinem dunklen Auto festgestellt?

