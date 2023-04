Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Drei Autos in Grenzach aufgebrochen

Freiburg (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag, 01.04.2023 auf Sonntag, 02.04.2023, wurden in Grenzach drei Autos aufgebrochen. An einem Opel Adam wurde eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus einer Geldbörse wurde Bargeld entwendet. Der Opel stand in der Straße "Im Proli". An einem VW, welcher in der Talstraße stand, wurde ebenfalls eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen. Auf der Rücksitzbank lag ein Rucksack. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts aus dem VW entwendet. In der Schlossgasse wurde an einem Renault Scenic ebenfalls eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen. Aus dem Renault wurden zwei Euro und ein Schweizer Franken Bargeld entwendet.

