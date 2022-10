Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahrerflucht in Leherheide: Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven bittet um Zeugenhinweise im Fall einer Fahrerflucht im Stadtteil Leherheide. Ein Zeuge meldete den Beamten am Montag, 10. Oktober, dass er gegen 8.15 Uhr einen Verkehrsunfall beobachtet habe. Dabei war ein Auto die Hans-Böckler-Straße in südwestlicher Richtung gefahren. In Höhe der Hausnummer 61 habe das Fahrzeug auf der Fahrbahn angehalten, um eine Person auf der Beifahrerseite einsteigen zu lassen. Beim Anfahren sei das Auto dann mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand geparkten Fahrzeug kollidiert. Die Person am Steuer habe sich allerdings nicht um den Unfall gekümmert, sondern sei einfach weitergefahren. Als die Beamten die Unfallstelle in Augenschein nahmen, stellten sie fest, dass die Karosserie des betroffenen Wagens erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden war. Die Schadenshöhe wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer den Unfall beobachtet hat oder sonstige Hinweise zu dem Sachverhalt geben kann, wird gebeten, die Polizei Bremerhaven unter 0471/953-3163 zu kontaktieren.

