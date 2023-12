Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Nach Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Samstagabend, gegen 23:00 Uhr, kam der 29-jährige Fahrer eines VW auf der Straße "Bei den Eichbäumen" in Hemmoor von der Fahrbahn ab und kollidierte im Seitenraum unter anderem mit einem Baumstumpf und zwei Felsen. Zuvor war der Fahrer auf seiner Fahrt in Richtung Sachsenweg vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der winterglatten Fahrbahn unterwegs. Plötzlich brach das Heck des Wagens aus und der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug. Durch den Aufprall im Seitenraum entstand nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden von ca. 5.200 Euro, der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 29-jährige Fahrer aus Hemmoor wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

