POL-LIP: Barntrup. Brand in Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Lippe (ots) - Auf der Bahnstrecke zwischen Barntrup und Extertal an der Alverdisser Straße (L 758) in Höhe der Bushaltestelle "Reiterhof" versuchten bislang Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag (02./03.07.2023) Oberleitungen an Bahnschienen zu stehlen. Eine Oberleitung aus Kupfer war bereits mit einer Säge von den Tätern durchtrennt worden, als sie ...

mehr