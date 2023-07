Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Alverdissen. Versuchter Diebstahl von Oberleitungen an Bahnschienen.

Lippe (ots)

Auf der Bahnstrecke zwischen Barntrup und Extertal an der Alverdisser Straße (L 758) in Höhe der Bushaltestelle "Reiterhof" versuchten bislang Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag (02./03.07.2023) Oberleitungen an Bahnschienen zu stehlen. Eine Oberleitung aus Kupfer war bereits mit einer Säge von den Tätern durchtrennt worden, als sie vermutlich von Mitarbeitern des Bahnbetriebs gestört wurden und flüchteten. Wer Hinweise zur Tat geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 2.

