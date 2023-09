Polizei Düren

POL-DN: 43 Leergutkästen entwendet

Merzenich (ots)

Zwischen Mittwochabend (13.09.2023) und Donnerstagmorgen (14.09.2023) lag ein Getränkemarkt in Merzenich im Visier von bislang unbekannten Tätern. Diese konnten unerkannt flüchten.

Im Zeitraum von Mittwoch, 20:15 Uhr, bis Donnerstag, 08:00 Uhr, hebelten der oder die Diebe die Tür zum Lager des Getränkemarkts auf der Straße "In der Lohe" auf. Von dort nahmen sie insgesamt 43 Leergutkästen an sich und entfernten sich in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise über verdächtige Beobachtungen nimmt die Leitstelle der Polizei unter der Nummer 02421 949-6425 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell