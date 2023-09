POL-DN: Messenger-Betrug - Warnen Sie Ihre Angehörigen

Düren (ots) - Am Mittwoch (13.09.2023) verschafften sich noch unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Girbelsrather Straße in Düren. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. Gegen 05:30 Uhr verließ der Geschädigte seine Wohnung und verschloss - seinen Angaben nach - ordnungsgemäß die Wohnungstür. Als er gegen 15:05 Uhr zurückkehrte, stand die Wohnungstür offen. Offensichtlich ...

mehr