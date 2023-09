POL-DN: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Jülich (ots) - Am Dienstag (12.09.2023) drangen bisher Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Lorcher Hof ein. In der Zeit zwischen 10 Uhr und 14 Uhr drangen die Täter über den Garten in das Wohnhaus ein. Nachdem die Täter mehrere Räume durchsucht hatten, flohen sie in unbekannte Richtung. Zur Tatbeute können bisher keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder den Tätern geben ...

mehr