POL-OG: Baden-Baden, Balg - Einbruch in Keller, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich im Zeitraum vom Sonntagnachmittag bis Dienstag gewaltsam Zutritt zu einem Kellerraum in einem Anwesen in der Balger Hauptstraße. Durch eine Tür gelangten die Diebe in den Keller des Hauses, in welchem sie ein verschlossenes Kellerabteil aufbrachen. Hierbei entwendeten die Eindringlinge ein abgestelltes E-Bike. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.400 Euro. Zeugen, die an der beschriebenen Örtlichkeit in dem angegebenen Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Rufnummer 07221 680-0 in Verbindung zu setzen.

/ju

