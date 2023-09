POL-OG: Durmersheim - Verkehrsunfall

Offenburg (ots) - Die Kreisstraße 3737 ist aktuell nach einem schweren Unfall am Mittwochnachmittag zwischen Muggensturm und Bietigheim in beide Richtungen gesperrt. Ein schwerverletzter Fahrradfahrer ist hierbei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Pedelecfahrer gegen 15:40 Uhr von einem untergeordneten ...

