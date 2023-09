Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl,Neumühl - Brandermittlungen

Kehl,Neumühl (ots)

Die Polizei ist weiterhin auf der Suche nach Personen, die Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zu den Bränden in Neumühl geben können. Hierfür steht die Telefonnummer der Kriminalpolizei 0781/21 2820 zur Verfügung. In dringenden Fällen kann direkt der Notruf unter der 110 gewählt werden. Bisher gingen viele Anrufe mit verschiedenen Hinweisen bei der Polizei ein, denen die Beamten der Ermittlungsgruppe nachgehen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei nach dem oder den Verantwortlichen der Brände laufen weiterhin auf Hochtouren. Am Mittwoch stand eine großangelegte Befragungsaktion der Anwohner aus der unmittelbaren Nachbarschaft der Brandorte auf dem Plan. Einsatzkräfte des gesamten Polizeipräsidiums Offenburg waren hierzu im Einsatz. Bei der Polizeipräsenz in den Nachtstunden sind inzwischen schon verschiedene Personen wie Spaziergänger, Hundebesitzer und Fahrradfahrer kontrolliert und zum Teil auch näher überprüft worden. Auch die Begehung der Brandorte mit den von der Staatsanwaltschaft Offenburg beauftragen Sachverständigen konnte zusammen mit Beamten der Kriminaltechnik durchgeführt werden. Mögliche Ergebnisse dazu stehen noch aus. Nach dem Brand am vergangenen Sonntag in einer Scheune in der Wörtelstraße war die Feuerwehr aus Kehl in der Nacht auf Mittwoch erneut im Einsatz, um ein aufloderndes "Glutnest" und eine damit verbundene Rauchentwicklung zu löschen. Offene Flammen mussten hierbei nicht bekämpft werden.

