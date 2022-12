LPI-SHL: Einbruch ohne Beutegut

Jüchsen (ots) - Unbekannte machten sich in der Zeit von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen an einem Zigarettenautomaten, der in der Meininger Straße in Jüchsen steht, zu schaffen. Sie brachen den Automaten gewaltsam auf und entwendeten anschließend die Zigarettenschachteln und das Bargeld. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizei in ...

