POL-OG: Durmersheim - Unfallflucht

Durmersheim (ots)

In der Werderstraße kam es heute Morgen gegen 10:40 Uhr zu einem Unfall bei welchem ein geparkter Ford hinten links erheblich beschädigt wurde. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen dürfte ein schwarzer Audi SUV, in Richtung Obere Bahnhofstraße fahrend, beim Vorbeifahren den Ford touchiert haben. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford gegen ein davor geparktes Motorrad, Marke Honda, geschoben. Am Ford entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro und am Zweirad ein Sachschaden von ungefähr 3.000 Euro. Der bislang unbekannte Audi-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Audi müsste vorne rechts beschädigt sein. Die Polizei in Bietigheim erbittet Hinweise unter der Rufnummer, 07245 91271-0. /ag

