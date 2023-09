POL-OG: Offenburg - Pfefferspray versprüht

Bad Peterstal (ots) - Leichte Verletzungen erlitt eine Peugeot-Fahrerin, als diese am Dienstagmittag in der "Schwarzwaldstraße" mit ihrem Auto gegen einen Baum fuhr. Die Frau war gegen 13.15 Uhr auf der B28 in Richtung Bad Griesbach unterwegs, als sie in Höhe der Ortsmitte von Bad Peterstal offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Im weiteren Verlauf kam die Frau von der ...

