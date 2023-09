Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Gegen Baum gefahren

Bad Peterstal (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine Peugeot-Fahrerin, als diese am Dienstagmittag in der "Schwarzwaldstraße" mit ihrem Auto gegen einen Baum fuhr. Die Frau war gegen 13.15 Uhr auf der B28 in Richtung Bad Griesbach unterwegs, als sie in Höhe der Ortsmitte von Bad Peterstal offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Im weiteren Verlauf kam die Frau von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer Straßenlaterne und anschließend mit einem Baum. Zur Behandlung ihrer leichten Verletzungen wurde sie mit einem herbeigerufenen Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Der fahruntüchtige Peugeot musste vom Unfallort abgeschleppt werden. Sowohl die Straßenlaterne als auch der Baum wurden ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf knapp 15.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeipostens Oppenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/gi

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell