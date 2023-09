Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Sandweier - Verkehrsunfall

Baden-Baden (ots)

Am Montag kam es kurz vor 18 Uhr in der Mühlstraße zu einer Kollision zweier Fahrzeuge. Ein 37-jähriger Fahrer eines BMWs missachtete mutmaßlich ein dort befindliches "STOP" Verkehrszeichen, hierbei übersieht dieser einen vorfahrtsberechtigten, kreuzenden 63-jährigen Autofahrer in dessen Volkswagen. Verletzt wurden bei der Kollision niemand. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 10.000 Euro.

/ju

