POL-OG: Seebach - Motorradfahrer schwer verletzt

Seebach (ots)

Aufgrund eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend auf der B500 zog sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Mit seiner Suzuki soll der 19-Jährige hierbei zunächst weggerutscht und von der Fahrbahn abgekommen sein. In Höhe des Grünstreifens überschlug sich der junge Mann mit seiner Maschine. Ein alarmierter Rettungswagen brachte den 19-Jährigen zur weiteren Behandlung ins Klinikum Achern. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Zuständige Polizeibeamte des Reviers Achern haben die Unfallaufnahme übernommen.

