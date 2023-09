Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Zu einem Unfall zwischen einem bislang unbekannten Lenker eines Motorrades und einem Mitsubishi-Fahrer kam es am Dienstag gegen 13 Uhr im Bereich der Einmündung Sulzbacher Straße zur Hans-Thoma-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete der aus Sulzbach kommende Zweiradlenker im Einmündungsbereich den Vorrang des Autofahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Als der 40-jährige Lenker des Mitsubishi aus seinem Fahrzeug ausstieg, um sich nach dem Gesundheitszustand des Kradfahrers zu erkundigen, entfernte sich dieser unerlaubt von der Unfallstelle. Am Auto entstand ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro. Das unfallbeschädigte Zweirad wurde gegen 16:15 Uhr im Bereich des Pionierweges aufgefunden und sichergestellt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen des Vorfalls und Hinweise zum Lenker des Zweirades werden unter der Rufnummer: 07221 680 460 an die Ermittler der Verkehrspolizei in Baden-Baden erbeten.

