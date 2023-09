Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Auseinandersetzung endet im Gewahrsam

Rastatt (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung am Dienstagabend in einer Unterkunft in der "Alte Bahnhofstraße" ermitteln die Beamten des Polizeireviers Rastatt nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Ein 28-Jähriger soll zunächst kurz vor 19:30 Uhr versucht haben, die Wohnungstür eines Zimmernachbarn einzutreten, wodurch diese beschädigt wurde. Als dieser die Türe öffnete, soll der Randalierer daraufhin mit Fäusten auf den 25-Jährigen losgegangen sein. Anschließend soll der Angreifer zurück in seine Wohnung gegangen, dort ein Messer geholt und damit den 25-jährigen attackiert, aber nicht verletzt haben. Beim Eintreffen alarmierter Polizeibesatzungen versuchte der Täter zu flüchten. Er konnte jedoch aufgehalten und zu Boden gebracht werden. Hierbei setzte sich der vorläufig Festgenommene durch Treten und Losreißen zur Wehr. Ferner beleidigte der Mann die polizeilichen Einsatzkräften. Nach einer erhobenen Blutprobe musste der mutmaßlich alkoholisierte 28-Jährige die Nacht in einer Arrestzelle verbringen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem eine wegen gefährlicher Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

