Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schlangenlinien überführen LKW-Fahrer

Landkreis Sömmerda (ots)

Gestern erwischte die Polizei in Gebesee einen betrunkenen LKW-Fahrer. Mehrere Autofahrer hatten den Notruf gewählt, nachdem sie einen LKW gesehen hatten, der in Schlangenlinien fuhr. Ein 49-jähriger Autofahrer informierte die Polizei fortwährend über den Standort des LKW-Fahrers, sodass die Polizei ihn stoppen und einer Kontrolle unterziehen konnte. Der 40-Jährige erreichte einen Wert von über 2,6 Promille. Der Mann wurde für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sein Führerschein wurde von den Beamten beschlagnahmt und gegen ihn Strafanzeige erstattet. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell