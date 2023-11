Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Mit fast 1,4 Promille gegen ein Funkstreifenwagen gefahren

Soest (ots)

Am gestrigen Dienstag um 17:05 Uhr meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei eine Trunkenheitsfahrt in der Langen Wende in Soest. Die 26-jährige Soesterin konnte eine männliche Person beobachten, die stark schwankend in ein Fahrzeug gestiegen und losgefahren sei.

Das Fahrzeug konnte letztlich im Oelmüllerweg angetroffen und angehalten werden. Dachten die eingesetzten Beamten. Womit sie nicht unbedingt rechnen konnten, war, dass der 49-jährige Soester sein Fahrzeug noch einmal rückwärts setzte und gegen den Funkstreifenwagen fuhr.

Zum Alkoholtest wurde der Soester selbstverständlich danach auch noch gebeten. Fast 1,4 Promille ergab der Wert. Das bedeutete eine Blutprobenentnahme auf der Wache in Soest.

Da der Soester mit der Sicherstellung seines Führerscheins nicht einverstanden war, wurde dieser beschlagnahmt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell