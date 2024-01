POL-FR: Lörrach: Briefkasten angezündet - Feuerwehr im Einsatz

Freiburg (ots) - Am Mittwoch 03.01.2024 gegen 10:50 Uhr ereignete sich in einer Schnapsbrennerei in der Scherkhofenstraße ein Arbeitsunfall, bei dem es zu einer Verpuffung und einem kleineren Brand kam. Beim Versuch den Brand zu löschen zog sich ein Mann leichte Verbrennung im Gesicht und an den Händen zu, welche eine Einlieferung in das Krankenhaus erforderlich ...

