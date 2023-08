Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen gesucht nach Unfallflucht - 31-Jähriger leicht verletzt

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag befuhr ein 31-Jähriger mit seinem E-Scooter gegen 12:25 Uhr den Radstreifen der Bohmter Straße in Richtung stadtauswärts. Nachdem er von einem dunkelblauen PKW überholt wurde, bog dieser plötzlich vor ihm nach rechts in eine Stichstraße (gegenüber der Baumstraße) ab. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 31-Jährige von seinem E-Scooter stürzte und dabei leichte Verletzungen erlitt. Die Fahrerin des PKW hielt daraufhin kurz an und flüchtete dann jedoch von der Unfallstelle. Wer Hinweise zu dem Unfall-/verursacherin geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2515.

