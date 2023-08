Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Mann belästigte zwei Frauen - Polizei sucht Zeugen

Belm (ots)

Am Montagnachmittag führten zwei Gartenlandschaftsbauerinnen gegen 15:10 Uhr Arbeiten an der Ringstraße/Königsberger Straße durch, als plötzlich ein unbekannter Mann auf sie zukam. Dieser blieb ca. 5m vor den Frauen stehen und entblößte sich, indem er seine Hose bis zu den Knöcheln herunterzog. Anschließend urinierte er vor den Frauen und starrte diese dabei ununterbrochen an. Erst als die Frauen die Hupe ihres Arbeitsfahrzeugs betätigten, zog der Mann seine Hose hoch und ging in Richtung Königsberger Straße davon.

Die Person wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - 60-65 Jahre alt - 1,85-1,90m groß - Brillenträger mit schmalem Brillengestell - Graue kurze Haare - Graue Bartstoppeln - Hagere Statur - Bekleidung: grau-blaue Jacke, blaue Jeans - Mehrere Plastiktüten und eine blaue Ikea-Tasche dabei.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, diese melden sich bitte unter 0541/327-2115.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell