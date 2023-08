Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Hoher Sachschaden nach Wohnungsbrand im Hafen

Osnabrück (ots)

Am späten Montagabend kam es im Osnabrücker Hafen zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 23.30 Uhr stellte der 32-jähriger Bewohner einer Wohngemeinschaft in der Römereschstraße ein Feuer in der gemeinschaftlichen Küche fest und wählte den Notruf. Die Osnabrücker Berufsfeuerwehr war rasch vor Ort und begann unmittelbar mit den Löscharbeiten der zu dem Zeitpunkt bereits in Vollbrand geratenen Küche im Obergeschoss des Gebäudes. Insgesamt vier Rettungswagen wurden vorsorglich zur Einsatzstelle entsandt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, alle 22 Bewohner des Mehrparteienhauses konnten das Gebäude eigenständig und unverletzt verlassen. Durch das Feuer sowie den Einsatz von Löschwasser waren die brandbetroffene Wohnung sowie vier weitere Wohnungen bis auf Weiteres nicht mehr bewohnbar. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Eine Begehung durch einen Brandermittler ist für den heutigen Tag geplant. Der Gesamtschaden befindet sich mindestens im hohen fünfstelligen Bereich. Für die Dauer des Einsatzes waren Teile der Römereschstraße bis etwa 2 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell