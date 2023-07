POL-OS: Osnabrück: Einbruch in der Bremer Straße - Polizei sucht Zeugen

Bohmte (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam es in der Schulstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Anwohner hatten gegen 5.50 Uhr ein Feuer aus der Nähe der Oberschule wahrgenommen und den Notruf gewählt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Bohmte stellte wenig später fest, dass ein Container für Papierabfälle am Schulgebäude in Vollbrand geraten war. ...

