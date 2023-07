Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Zeugen nach Containerbrand in der Schulstraße gesucht

Bohmte (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Schulstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Anwohner hatten gegen 5.50 Uhr ein Feuer aus der Nähe der Oberschule wahrgenommen und den Notruf gewählt. Die Freiwillige Feuerwehr aus Bohmte stellte wenig später fest, dass ein Container für Papierabfälle am Schulgebäude in Vollbrand geraten war. Verletzt wurde niemand, die Flammen konnten schließlich durch die Löschkräfte erfolgreich bekämpft werden. Die Polizei nahm noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache auf und beschlagnahmte den Brandort. Zum aktuellen Zeitpunkt ist von einer vorsätzlichen Brandstiftung auszugehen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher unbekannt. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können. Sie werden gebeten, sich unter 05471/9710 zu melden.

