Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Betrüger legten gefälschte Rezepte in Apotheken vor - Polizei ermittelt wegen gewerbsmäßigem Bandenbetrug

Melle (ots)

Am Freitagmorgen erreichte die Polizei in Melle der Anruf eines Apothekers aus dem Ortsteil Riemsloh. Zwei Kunden hatten dem Meldenden zuvor ein gefälschtes Rezept vorgelegt, um ein verschreibungspflichtiges Medikament zu erhalten. Bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten gelang es dem Apotheker, die Betrüger in ein Gespräch zu verwickeln. Die Polizisten kontrollierten die Männer und leiteten ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigem Bandenbetruges ein. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Betrüger bereits bei weiteren Apotheken gefälschte Rezepte vorgelegt hatten. Es handelte sich dabei überwiegend um kassenärztliche Rezepte, sowie ein Privatrezept. Im Rahmen der anfänglichen Nahbereichsfahndung nach weitere Komplizen stellten die Beamten ferner ein Fahrzeug mit einem weiteren Mittäter fest. In dem Auto wurden handschriftliche Aufzeichnungen aufgefunden, aus denen weitere bundesweite Taten hervorgehen. Insbesondere waren die Betrüger jedoch in NRW und Niedersachsen tätig. Die Polizisten stellten die gefälschten Rezepte sicher, nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurden die Männer im Alter von 17, 34 und 52 Jahren in ihre Freiheit entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell