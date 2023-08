POL-OS: Osnabrück: Flucht nach Parkplatzunfall - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots) - Am späten Montagabend kam es im Osnabrücker Hafen zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 23.30 Uhr stellte der 32-jähriger Bewohner einer Wohngemeinschaft in der Römereschstraße ein Feuer in der gemeinschaftlichen Küche fest und wählte den Notruf. Die Osnabrücker Berufsfeuerwehr war rasch vor Ort und begann unmittelbar mit ...

mehr