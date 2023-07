Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall im Ortskern von Hude +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 11. Juli 2023, wurde eine Person bei einem Verkehrsunfall an der Parkstraße in Hude leicht verletzt.

Gegen 11:00 Uhr befand sich ein 45-Jähriger aus Berne mit seinem grauen Skoda auf dem Parkstreifen an der Parkstraße in Fahrtrichtung Bookholzberg. Mit der Absicht im Anschluss wieder in den fließenden Verkehr einzufahren, fuhr er zunächst etwas zurück. Dabei touchierte er eine 71-jährige Fußgängerin aus Hude, welche sich zu dem Zeitpunkt hinten links an seinem Pkw befand, um mutmaßlich die Straße zu überqueren. Die Frau kam daraufhin zu Fall und wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht nun nach möglichen Unfallzeugen. Diese mögen sich bitte mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 in Verbindung setzen.

