Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Seniorin von Taschendieb/in bestohlen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 30.03.2023, 10:15 Uhr - 10:25 Uhr

Ort: Zweibrücken, Hauptstraße. SV: Ein/e bislang unbekannte/r Taschendieb/in stahl einer 80-jährigen Frau aus der geöffneten Jackentasche die Geldbörse, in der die Frau einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag verstaut hatte, den sie kurz zuvor an einem Geldautomaten abgehoben hatte. Vermutlich war die Frau bereits beim Geldabheben von der unbekannten Person beobachtet und dann unauffällig verfolgt worden, bis sich eine günstige Gelegenheit zur Tatausführung ergab. Ob sich die Tat in einem Discounter am Alexanderplatz oder auf dem Weg dorthin ereignet hatte, konnte nicht festgestellt werden. Die Polizei rät, beim Geldabheben besondere Vorsicht walten zu lassen und stets die Umgebung nach Personen zu überprüfen, die den Abhebevorgang beobachten. Achten Sie beim Abheben von Bargeld an Geldautomaten auch darauf, dass Ihnen beim Eintippen der Geheimzahl niemand über die Schulter schaut. Häufig schlagen Taschendiebe kurz nach dem Abhebevorgang zu und stehlen vorwiegend älteren Menschen aus der Kleidung oder aus mitgeführten Taschen die Geldbörse. Verstauen Sie deshalb Ihre Geldbörse immer in einer Innentasche Ihrer Kleidung oder in einer verschließbaren Außentasche. Führen Sie Handtaschen und Einkaufstaschen mit Wertgegenständen immer verschlossen mit und seien Sie stets wachsam und misstrauisch, wenn sich Ihnen eine fremde Person nähert oder versucht, Sie in ein Gespräch zu verwickeln. |pizw

