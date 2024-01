Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Zwei Personen auf Fußgängerüberweg angefahren

Freiburg (ots)

Zwei leicht verletzte Personen war die Bilanz eines Unfalls am Mittwoch, 03.01.2024, gegen 18.10 Uhr, auf einem Fußgängerüberweg in der Hauptstraße. Zwei Männer im Alter von 48 und 53 Jahren beabsichtigten, den Fußgängerüberweg in Höhe der Dreiländergalerie zu überqueren. Dabei wurden sie von einem 45 Jahre alten Mercedesfahrer übersehen, welcher die Hauptstraße von Friedlingen herkommend in Richtung Weil am Rhein befuhr. Der 48-jährige Fußgänger stürzte auf die Straße und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst zur Abklärung ins Krankenhaus verbracht. Sein 53-jähriger Begleiter erlitt eine Prellung am linken Ellenbogen, welche nicht behandelt werden musste.

