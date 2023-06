Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Trickdiebe in Reinhardshagen: Polizei sucht nach Zeugen

Kassel (ots)

Reinhardshagen-Vaake: Am Mittwoch, den 14.06.2023 schlugen in Vaake gegen 14.30 Uhr zwei Trickdiebe zu. Die Diebe riefen auf Grund einer Verkaufsanzeige bei ihrem späteren Opfer an und gaben vor, Kaufabsichten zu haben. Das Treffen fand anschließend an der Wohnanschrift der Verkäuferin in der Sudetenstraße statt. Die Täter fuhren zur verabredeten Uhrzeit in einem blauen BMW mit Lübecker Autokennzeichen vor. Die beiden unbekannten Männer gaben vor, Interesse an weiteren Gegenständen zu haben und verschafften sich so Zugang zur Wohnung. Während ein Dieb die Seniorin ablenkte, durchsuchte der andere die Wohnung und endwendete Schmuck. Dies bemerkte die Bestohlene erst, nachdem die Männer gegangen waren. Die zur Hilfe gerufenen Polizisten konnten nur noch die Anzeige aufnehmen, die Täter konnten bislang nicht aufgespürt werden. Mit den Personenbeschreibungen hofft die Polizei nun Hinweise zu den Tätern zu erlangen. Die beiden Diebe konnten durch ihr Opfer wie folgt beschrieben werden:

1. Täter:

- männlich - ca. 55 Jahre - mittlere Größe - wenige graue Haare - Drei-Tage-Bart - zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einem hellen Hemd und einer schwarzen Jeanshose

2. Täter:

- männlich - ca. 35 Jahre - groß - schlank - Haare nach oben gestylt/gekämmt - zum Tatzeitpunkt bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer beigefarbenen Jeanshose

Mit diesen Personenbeschreibungen hofft die Polizei nun Hinweise zu den Tätern zu erlangen. Zeugen melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

