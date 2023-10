POL-PDLD: Venningen - Nach Unfall geflüchtet

Polizeidirektion Landau

Als der 49-jährige Halter am 15.10.2023 an seinen auf dem Parkplatz des Freilichtmuseums in Venningen geparkten PKW zurückkehrte, musste dieser am Heck seines Fahrzeuges eine großflächige Lackbeschädigung feststellen. Vermutlich touchierte der unbekannte Unfallverursacher den geparkten PKW beim Ein-/Ausparken und flüchtete ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Entsprechende Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Edenkoben unter der Telefonnummer 06323-9550 oder per Email an piedenkoben@polizei.rlp.de melden.

