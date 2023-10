Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: TÜV Plakette entwendet

Bad Bergzabern (ots)

Die Geschädigte stellte ihren PKW am Abend des 13.10.2023 in ihrer Hofeinfahrt in der Petronellastraße ab. Als sie am nächsten Morgen an ihr Fahrzeug herantrat, stellte sie fest, dass ihre TÜV-Plakette augenscheinlich abgenommen wurde. Diese war noch bis Juni 2025 gültig.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen?

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern, Tel. 06433-93340 oder per Email pibadbergzabern@polizei.rlp.de

